Sanremo. Sarebbe stato vittima di un’aggressione il bengalese ferito, verso 18, in via Saccheri, nella zona del centro storico a pochi passi da via Matteotti. Chi sia l’autore del pestaggio non è chiaro, anche se testimonianze raccolte sul posto parlano di un uomo che avrebbe tentato anche di derubare il malcapitato.

Sul posto sono subito accorsi diversi connazionali di quest’ultimo, che è stato poi soccorso dagli operatori del 118. Non sarebbe grave. Presente anche una pattuglia della polizia, con il compito di ricostruire l’accaduto. A quanto pare al ferito non sarebbe però stato sottratto nulla.