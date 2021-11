A Taggia arriva lo "Sportello della gentilezza" della Croce Rossa Italiana - Riviera24

Sanremo. Era nato come una scommessa a Sanremo lo “Sportello della gentilezza” lungo la pista ciclabile, a pochi metri dal Casinò, in supporto alla popolazione indigente che durante la pandemia aveva subito ulteriori disagi.

«Era il mese di aprile – racconta il presidente Ettore Guazzoni – quando, in accordo con la Delegata Obiettivo Sociale abbiamo pensato di offrire qualcosa in più». E prosegue: «Da giugno, sfruttando la posizione strategica, abbiamo voluto anche intraprendere una collaborazione con il Comune di Sanremo e con la Regione Liguria per pubblicizzare sia le attività di Croce Rossa Italiana che quelle turistiche per le migliaia di persone che frequentano la pista ciclabile».

Intanto, a seguito dell’accorpamento del comitato di Cri Taggia a quello di Cri Sanremo, si è lavorato affinché anche la sede tabiese, situata a fianco della Bocciofila, potesse diventare luogo dedicato per poter essere di supporto sociale a decine di famiglie della Valle Argentina. Da qualche giorno anche questo piccolo ma importantissimo sogno si è realizzato.

«Sono orgoglioso di annunciare – conclude Guazzoni – che è entrato ufficialmente operativo sul territorio lo Sportello della Gentilezza tabiese dove le persone indigenti possono rivolgersi, su appuntamento, per richiedere, nella massima riservatezza, aiuti alimentari… e non solo. Il grande cuore di Croce Rossa Italiana non si ferma mai»