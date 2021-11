A Sanremo spunta la Caterham Super Seven, il bolide che non diresti - Riviera24

Sanremo. Tra tante supercar che si vedono in giro per le vie della Città dei Fiori, ne è passata una piccola, rara ed estrema. Parcheggiata a fianco della pista ciclabile, in corso Orazio Raimondo, è spuntata una formidabile Caterham Super Seven.

A vederla sembra un’auto d’epoca stile “gentleman driver” da guidare vestiti come un pilota agonistico dell’anteguerra. Tipo Tazio Nuvolari per intenderci, con tanto di guantini, occhialoni e sciarpa in caso di intemperie. Con tanto “manico” alla guida e uno sprezzo del pericolo derivante dall’assenza di qualsivoglia diavoleria elettronica moderna per il controllo del mezzo, tacendo della sicurezza passiva, della quale è assente anche il solo concetto.

Dicevamo che sembra una vettura vintage, e in effetti la Seven nasce nel 1957 con la marca inglese Lotus, voluta dal suo patron Colin Chapman come modello più piccola della Eleven, bolide da corsa dell’epoca. Da allora la vettura è rimasta all’aspetto sostanzialmente identica, così come buona parte dei componenti. Ad oggi ci sono in più i freni a disco, motore, cerchie e gomme più moderne e la cintura di sicurezza.

Dalla Lotus la produzione è passata alla Catheram, piccola casa automobilistica albionica ma il concetto è rimasto quello del piccolo spider ultraleggero e spartano. In certi modelli non c’è neanche il tettuccio in tela ed in quello in oggetto al posto dei finestrini ci sono due tendine di pelle. Scordatevi Abs, servosterzo, aria condizionata e qualsiasi accessorio ad oggi presente sulla più scarna delle utilitarie. Il fatto peso leggero però fa si che questa vettura sia, come prestazioni, paragonabile a macchine sportive molto più costose: quella fotografata dovrebbe “venire via” con poco meno di “solo” 50.000 euro.

Grazie alla mezza tonnellata di massa (una fiat Panda base pesa più del doppio), con un motore 2000 aspirato da 175 cavalli, la Caterham avvistata accelera da o a 100 chilometri orari in 4,5 secondi: pochi decimi in più di un Bmw da centomila euro e ci sono Super Seven ancora più performanti. La velocità si ferma a “soli” 235 Km/h anche per via di un aereodinamica che mette letteralmente “a nudo” piloto ed eventuale (terrorizzato) passeggero. Entrambi poi dovranno essere sicuramente persone con la spina dorsale d’acciaio visto l’assetto rigidissimo e il confort da seggiolino eiettabile. Su pista però (perché su strada è giustamente vietato correre) il piccolo bolide, grazie soprattutto all’eccezionale tenuta e frenata derivanti dall’estrema leggerezza, nelle mani giuste far letteralmente piangere vetture sulla carta e sul listino di calibro ben superiore.