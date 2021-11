A Sanremo è arrivato lo shop di canapa light di Marylabel aperto 24 ore su 24 - Riviera24

Sanremo. La Città dei Fiori si arricchisce di una nuova attività. In via Piave 24 è arrivato il nuovo shop di canapa light di Marylabel, con distributore aperto 24 ore su 24.

Il negozio, il secondo dopo quello situato a Ventimiglia in via Cavour 25, si occupa interamente della vendita di prodotti derivati dalle piante di canapa che sprigionano un ridotto quantitativo di Thc, così come previsto dalla legge 242 del 2 dicembre 2016.

Nel punto vendita sanremese i clienti potranno acquistare pacchetti da 50 a 100 grammi al conveniente prezzo di un euro al grammo.

Per informazioni telefonare al numero 338 3356511, scrivere alla mail marylabelitalia@gmail.com o visitare il sito internet www.marylabel.com.