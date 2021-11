38° Campionato Invernale West Liguria, il bilancio della seconda tappa

Sanremo. E’ iniziato con una giornata primaverile il primo giorno della seconda tappa del Campionato West Liguria ”Autunno in Regata”: 8/10 nodi e sole caldo accolgono i partecipanti, un bel percorso costiero di 12,5 miglia attraversa il Golfo Sanremese.

Due belle partenze delle due classi: la prima a prendere il via è la classe IRC e ORC che dopo laschi, poppe e boline vede vincitore in tempo compensato Il Pingone di Mare IIII di Federico Stoppani, una new entry di quest’anno rivelatosi un’ ottima barca. Al secondo posto lo Swan 45 di Marco Babando che taglia per primo la line honour. Al terzo posto il sempre verde e glorioso Resolute Salmon, timonato da Beppe Zaoli.

Bella lotta tra i tre Solaris 44 di cui due terminano a 10 secondi di distanza dopo un lungo match race personale.

Nella classe Racing Club trionfo per L ‘Este 24 di Rino Minio, davanti a Liberamente di Mario Beraldi e Furibonda di Giancarlo Vedelago.

Domenica purtroppo un forte vento di levante che soffia fino a trenta nodi costringe il Comitato di regata a non far uscire le barche, pertanto regata annullata. Il Campionato riprenderà l’ 11 dicembre con un’interessante novità.