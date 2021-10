Vita segna ancora e la Sanremese espugna Gozzano

Sanremo. Per il secondo anno consecutivo, la Sanremese espugna il D’Albertas di Gozzano infliggendo ai piemontesi la prima sconfitta stagionale, grazie ad una rete del solito Vita.

Parte bene la squadra di Andreoletti con Nouri che al 3′ mette in mezzo una palla velenosa ma non trova nessun compagno. I padroni di casa rispondono al 13′ con una mischia in area risolta da Acquistapace che respinge sulla linea. Al 22′, prima conclusione nello specchio della porta per gli ospiti con un tiro di Vita, bloccato facilmente da Uikaj. Tre minuti dopo Pennati spara alto in rovesciata, quindi alla mezz’ora Faye mette in apprensione la difesa biancazzurra che riesce comunque a liberare.

A spezzare l’equilibrio nel gioco e nel risultato ci pensa Vita (34′): al limite, Valagussa addomestica un lancio lungo e serve di tacco l’accorrente Vita che entra in area e trafigge Uikaj con un diagonale di destro. Prima del riposo (44′) si registra una nuova occasione biancazzurra con una insidiosa conclusione di Orefice che si spegne di poco alta sopra la traversa. Si va dunque negli spogliatoi con la Sanremese davanti per 1-0. Nella ripresa, subito grande spinta per la Sanremese che conquista il pallino del gioco occupando stabilmente la metà campo avversaria.

Al 55′ Vita va via di forza ad un difensore ma calcia alto. Lo stesso attaccante biancazzurro quattro minuti più tardi sfiora l’incrocio a conclusione di una nuova offensiva biancazzurra. Con il passare dei minuti, i locali riescono a contenere meglio la Sanremese, senza però riuscire a rendersi pericolosi. Andreoletti ricorre ai cambi ed inserisce Scalzi, Ferrari e Larotonda tra il 65′ ed il 75′. La partita si ravviva nel finale con Ferrari che all’89’ calcia debolmente nelle braccia del portiere del Gozzano. Un minuto dopo, Mikhaylovsky libera l’area di rigore da un insidioso traversone di Pici, quindi nel recupero la Sanremese rischia la beffa con una rete fotocopia di quella subìta con il Casale. Questa volta, tuttavia, il direttore di gara annulla per fuorigioco su segnalazione dell’assistente e i biancazzurri possono festeggiare un successo meritato.

Il tabellino:

Gozzano: Uikaj, Pici, Bane, Gemelli (46′ Paoluzzi) , Ciappellano, Montesano, Coccolo, Castelletto, Cozzari, Pennati (85′ Villanova), Faye (46′ Sangiorgio). A disposizione: Garoni, Italiano, Nicastri, Renolfi, Scott, Rao. All. Schettino

Sanremese: Malaguti, Acquistapace, Bregliano, Mikhaylovsky, Gioacchino (85′ Gatelli), Anastasia, Gagliardi, Vita (71′ Ferrari), Valagussa (76′ Larotonda), Orefice (65′ Scalzi), Nouri. A disposizione: Piazzola, Fabbri, Maglione, Urgnani, Aita. All. Andreoletti

Arbitro: Giovanni Agostoni di Milano

Assistenti: Ionut Eusebiu di Lecco e Cosimo De Tommaso di Voghera.

Rete: 34′ Vita

Note: giornata tiepida, spettatori 120 circa, con rappresentanza ospite. Ammoniti: Montesano, Bane, Gioacchino, Bregliano, Scalzi. Recupero 3′ pt e 5′ st.