Visita istituzionale a Imperia per il ministro Mara Carfagna

Imperia. Venerdì 8 ottobre, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, sarà in visita istituzionale in Liguria e Piemonte.

Questo il dettaglio degli appuntamenti:

ore 10.15: Imperia, Palazzo Civico – Sala Consiliare, incontro sul tema della coesione territoriale tra Liguria e Piemonte per lo sviluppo economico dei due territori. Saranno presenti il sindaco di Imperia Claudio Scajola, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio;

ore 13: Torino, Palazzo della Regione, Sala Trasparenza, sottoscrizione del documento di Accordo di Programma Quadro per le aree interne delle Valli dell’Ossola;

ore 14.30: Torino, piazza Bengasi, illustrazione della nuova linea della Metropolitana cittadina, con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il candidato Sindaco Paolo Damilano;

ore 16.30: Alba, visita alla Mostra “Burri, poesia della materia” presso la sede Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero (Via Vivaro, 49), sarà presente la Sig.ra Maria Franca Ferrero;

ore 17.30: Alba, Teatro Sociale G. Busca, inaugurazione 91a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

