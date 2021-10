Sanremo. Casa Serena, ultimo atto. Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e il suo vice Costanza Pireri hanno incontrato stamane le sigle sindacali per informarle sulla decisione presa dall’amministrazione comunale matuziana di revocare l’affidamento della RSA Casa Serena alla società MyHome Srl, subentrata alla gestione pubblica lo scorso 1 settembre.

Il confronto con i sindacati è iniziato intorno alle 11, subito dopo l’incontro con i capigruppo consiliari.

Si avvia così una difficile fase per l’amministrazione civica che dovrà fare i conti con un contenzioso legale dagli esiti potenzialmente imprevedibili, con il gestore privato, senza contare la necessità da parte dell’ente locale di rientrare in possesso della struttura in tempi rapidi per assicurare la dovuta attenzione agli ospiti.

Di conseguenza il Comune dovrebbe procedere a riassumere i dipendenti licenziati, trovando le risorse per tappare un buco di bilancio, spalmato in 10 anni, nell’ordine dei 10 milioni di euro. Una missione apparentemente impossibile che si preannuncia come la sfida più difficile da adempiere di questi ultimi 7 anni di amministrazione Biancheri.

Maggiori dettagli verranno forniti nel corso della giornata.