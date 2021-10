Ventimiglia, nuove videocamere in arrivo: ecco dove saranno

Ventimiglia. Implementare il servizio di videosorveglianza è facendo proprie le conclusioni del citato Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblicaeati e rendere più sicura la città. E’ con questo obiettivo che l’amministrazione comunale, facendo proprie le conclusioni del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, ha realizzato un piano per collocare in città nuove telecamere utilizzando i contributi ricevuti dal Ministero dell’Interno che nel 2020 aveva indetto un bando ad hoc per l’affidamento di un finanziamento per l’implementazione e l’aggiornamento del sistema di videosorveglianza dei Comuni.

In particolare, così come emerso dal tavolo tecnico riunitosi presso il commissariato di polizia di Ventimiglia il 23 settembre scorso, sei telecamere fisse dovranno essere installate in due punti di via Vittorio Veneto all’entrata principale e carrabile Scuole elementari e all’entrata secondaria nei giardini Coppo; altre due in via Martiri della Libertà, una sul solettone del mercato coperto, in direzione Roja, e l’altra in direzione dell’entrata del mercato stesso; un altro occhio elettronico sarà installato in via Repubblica, nei pressi dell’ufficio postale, e un’altra in corso Limone Piemonte, all’uscita della rampa sopraelevata del centro commerciale di Roverino.

Le nuove telecamere si andranno ad aggiungere alle altre, fisse o per la lettura targhe, già presenti in città in fase di aggiornamento, per un totale di 131 dispositivi.

