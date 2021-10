Ventimiglia. Si sono conclusi il 2 ottobre, i campionati regionali di atletica, categoria ragazzi, a Genova. La Nuova Atletica ’92, società che segue il settore giovanile presso il Campo Zaccari di Camporosso, ha schierato nuovamente i giovani atleti che già nei Campionati di Società avevano ben figurato.

I risultati ottenuti sono stati entusiasmanti con le vittorie di gara grazie alle ottime prestazioni di Humbert Elisa nel lancio del vortex e del peso che si aggiudica due titoli di campionessa ligure 2021, con le misure di 39,96m e 8,50m. Ottime prestazioni anche per Cance Emil che si aggiudica un posto da vicecampione ligure nel lancio del peso e una medaglia di bronzo nel lancio del vortex.

Grandi soddisfazioni per l’allenatrice e il presidente della società ventimigliese che ha intanto ripreso i corsi di atletica per preparare i giovani alle prossime gare, presso il Campo Zaccari e la palestra ex Gil con i tecnici Simona Montessoro, Marco Muratore e Chiara Aime.