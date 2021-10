Ventimiglia. E’ lutto a Ventimiglia per la morte di Giusy Mistretta, 64 anni. La donna era molto conosciuta e benvoluta in città, dove tutti la ricordano come una persona molto dolce. Giusy, che abitava a Latte, era sposata con Mario Notari. Una famiglia, la loro, tristemente segnata dalla perdita dell’unico figlio, Andrea, morto il 22 ottobre del 2016, a 25 anni, in un tragico incidente in moto all’uscita della galleria di corso Francia.