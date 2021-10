Ventimiglia, il Mar aderisce alla “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo”

Ventimiglia. Domenica 10 ottobre, ritorna la “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo F@Mu”, giunta all’ottava edizione con lo slogan “Nulla accade prima di un sogno”, occasione in cui poter visitare i musei in Italia in modo speciale con tutta la famiglia, dopo la pausa dell’anno scorso dovuta all’emergenza sanitaria.

Anche in questa occasione il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” aderisce all’iniziativa organizzando nel pomeriggio, a partire dalle 15, una serie di attività e laboratori, ideati in chiave ludica, dedicati a bambini e famiglie, volti a coinvolgerli in una giocosa scoperta, non solo dei preziosi reperti esposti, ma anche a invogliarli ad approfondire la visita e a incuriosirli sul patrimonio culturale. Giochi, racconti e attività per adulti e bambini a partire dai cinque anni con inizio alle 15. Prenotazione e green pass necessari per partecipare all’evento, ingresso ridotto € 3,00 per gli adulti, bambini gratis.