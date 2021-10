Ventimiglia, il gruppo misto si rafforza: anche l’assessore De Villa lascia Forza Italia

Ventimiglia. «Questa mattina nella casa comunale ho avuto un incontro con il consigliere Cristina D’andrea alla quale ho dato il benvenuto nel gruppo misto. È stato un incontro molto costruttivo dove si è parlato in primis di presente e futuro della nostra città, ci siamo trovati su molti punti e sono sicuro che faremo un ottimo lavoro di squadra. Ho ufficializzato l’ingresso del consigliere e i ruoli che avremo scrivendo una lettera al presidente del consiglio Andrea Spinosi e al segretario generale, questo passaggio verrà poi ufficializzato nel prossimo consiglio comunale» – fa sapere Francesco Mauro.

Il gruppo misto sarà quindi così composto: in Consiglio comunale Francesco Mauro sarà capogruppo, mentre il vicecapogruppo sarà Cristina D’Andrea; nelle commissioni consiliari Francesco Mauro commissione bilancio e commissione affari generali, Cristina D’andrea commissione servizi sociali e commissione lavori pubblici. «Siamo pronti a dare il nostro contributo all’amministrazione Scullino per il prosieguo di questa importante esperienza amministrativa restando saldamente in maggioranza e appoggiando l’assessore Matteo De Villa in giunta, lavoreremo in sinergia per arrivare entro fine mandato a cambiare la città in modo significativo e con piena soddisfazione dei ventimigliesi» – dice Mauro.

Cristina D’Andrea afferma: «Sono molto soddisfatta del mio incontro con il capogruppo Francesco Mauro del gruppo misto; lo reputo una persona molto dinamica e particolarmente attenta e vicina ai cittadini e ai bisogni di Ventimiglia. Non ho dubbi che possa nascere un costruttivo e positivo lavoro di squadra, motivo per il quale ci siamo mossi subito per comunicare il mio passaggio da FI al gruppo misto che ringrazio per la gentile accoglienza e sinergia da subito dimostrata».

Anche l’assessore De Villa annuncia la sua decisione di lasciare Forza Italia: «Il trattamento ricevuto da parte del nuovo coordinamento cittadino mi ha portato a prendere questa decisione. Lascio il partito con un po’ di amarezza essendo in Forza Italia dall’età di 16 anni. Forza Italia è stato l’unico partito a cui ho aderito. Il mio obiettivo però è quello di continuare ad amministrare a fianco del sindaco e sono sicuro che, con l’appoggio dei consiglieri D’andrea e Mauro, faremo un ottimo lavoro di squadra».