Ventimiglia, camionista ruba su mezzo di un collega: arrestato dopo un’indagine lampo

Ventimiglia. Indagine lampo della Polizia di Stato, che a Ventimiglia ha posto in essere un intervento risolutivo nella notte tra sabato e domenica, dopo aver ricevuto una segnalazione dal parcheggio dell’autoporto della città di confine, dove si era appena verificato un furto su un camion italiano in sosta.

Grazie alla collaborazione di un camionista romeno in pochi minuti gli agenti hanno individuato l’autore del reato che, vistosi scoperto, si è dato immediatamente alla fuga, ma è stato raggiunto e fermato dopo aver tentato di nascondersi tra le ruote di un rimorchio. Un presunto complice è riuscito, al momento, a far perdere le sue tracce.

Il fermato, 40 anni, è risultato essere un cittadino romeno, anch’esso camionista temporaneamente in sosta a Ventimiglia con il suo veicolo, ed è stato indagato in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso. Gli agenti hanno potuto anche utilizzare alcune immagini video che lo ritraevano mentre commetteva il furto.

I poliziotti hanno esteso la perquisizione al suo camion, intestato ad una ditta romena, e hanno trovato e recuperato parte della refurtiva, una borsa contente attrezzature ed indumenti. Le indagini proseguono per individuare un presunto complice dell’indagato e gli ulteriori elementi di prova utili ad attribuire al fermato altri due furti verificati nella stessa area su altri camion in sosta.