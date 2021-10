Ventimiglia Calcio, juniores battuta dal Finale

Ventimiglia. Sconfitta che brucia per la juniores del Ventimiglia Calcio, battuta (0-2) in casa dal Finale. I granata hanno tenuto testa ai savonesi ma sono andati sotto nel primo tempo senza riuscire a recuperare. A pochi minuti dalla fine gli ospiti hanno fatto il bis al termine di una ripartenza.

La partita s’è aperta con la voglia, da parte di entrambe le squadre, di fare risultato. Ma ben presto il Finale s’è ritrovato in vantaggio a causa di un’incomprensione tra il n° 1 granata e la sua difesa: Stagnaro è stato bravo a sfruttare la situazione scavalcando Primavera. Il Ventimiglia ha avuto un paio di occasioni per pareggiare, in particolare con Marrocu: ma la palla non ha voluto saperne di entrare.

L’incontro è andato avanti a fasi alterne, ma a pochi minuti dal termine un gran tiro di Stagnaro ha piegato per la seconda volta i padroni di casa. Da segnalare nel frattempo un gol di Comi annullato per una fuorigioco più che dubbio.

Ventimiglia Calcio-Finale 0-2

Ventimiglia Calcio: Primavera, Luppino, Comi, Bellando, Dito, Catanese, Mei, Xhamo, Marrocu, Akkioui, Saa Zambrano. A disposizione: Gatti, Zoccau, Rondinone, Scaramozzino, Eremita, Bertarello, Geretto, Bossi, Brogna. Allenatore: Bevilacqua.

Finale: Mondino, Murrizzi, Costantino, Sagliano, Sgarfò, Arzarello, Spauza, Barducci, Stagnaro, Renda, Pesce. A disposizione: Cervia, Castrofilippo, Bertorello, Grossi, Oliveri, Talka, Valle. Allenatore: Sgambato.