Ventimiglia. E’ andata in scena in mattinata “Corri per Fabiola”, la terza edizione della manifestazione organizzata per ricordare Fabiola Brancato, la quarantaquattrenne prematuramente scomparsa nel 2018 nella città di confine.

«Sono molto soddisfatto, anche quest’anno c’è una grande partecipazione – dichiara il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino – E’ una manifestazione molto sentita anche perché la finalità è ormai riconosciuta. E’ tutto volontariato, sono gli organizzatori che danno vita a questo importante evento e io li ringrazio».

«E’ sempre bello vedere lo spirito di comunità che c’è in questa città, quando c’è da agire per delle buone cause – afferma il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo – Voglio ricordare Fabiola, in virtù della quale è stata fatta questa manifestazione, e continueremo a ricordarla nei prossimi anni. La beneficenza fatta da Noi4You è per una buona causa: sia per le donne che subiscono violenza sia per la prevenzione del tumore al seno e delle malattie che in modo particolare colpiscono le donne».

Il memorial, promosso dall’associazione Noi4You in collaborazione con iovedodicorsa-CiaoRunner, ha coinvolto 450 persone che dalle 8 si sono date appuntamento al Belvedere Resentello per partecipate alla corsa, suddivisa nelle categorie Baby marathon, di cinque e di dieci chilometri.

«E’ la terza volta che Noi4you organizza la manifestazione in memoria di una nostra socia che è prematuramente mancata – dice la presidente di Noi4You, Laura Tibald – Lo facciamo per promuovere la prevenzione, come era desiderio di Fabiola. Simo contenti che questo primo evento organizzato dopo la pandemia abbia avuto un grandissimo riscontro, abbiamo avuto moltissime iscrizioni e ne siamo felici».

La manifestazione è nata per concretizzare il desiderio di Fabiola: creare un evento per sensibilizzare le persone su quanto siano fondamentali la prevenzione delle patologie oncologiche e la diagnosi precoce. Alla fine dell’evento si sono svolte le premiazioni delle varie categorie: