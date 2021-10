Vallecrosia, giovane mamma partorisce in ambulanza

Sanremo. Lieto evento rocambolesco stamane per una donna straniera di 28 anni. Mentre si stava recando in auto da Vallcerosia all’ospedale di Imperia per partorire, è stata sorpresa dalle doglie.

Sul posto è subito intervenuta l’automedica del 118 ed un’ambulanza della Croce Azzurra, i cui militi hanno ospitato la paziente sul mezzo di soccorso dove poi l’hanno aiutata a partorire. Questo è il terzo figlio per la neo mamma. E’ intervenuta un’ambulanza ed ha partorito sul mezzo seguita dal personale del 118. Si tratta del terzo figlio per la donna. Più tardi maggiori particolari.