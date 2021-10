Una folla commossa e tanti colleghi per l'ultimo saluto al decano dei giornalisti sanremesi, Gian Piero Moretti - Riviera24

Sanremo. Una folla commossa ha dato, oggi pomeriggio, l’ultimo saluto a Gian Piero Moretti, decano dei giornalisti matuziani. E’ mancato all’età di 73 anni, portato via da un male incurabile con il quale ha lottato con dignità e fierezza fino all’ultimo giorno. Nativo di Torino si trasferisce nella Città dei Fiori in giovane età.

Tra le testate sulle quali si ricorda la sua firma ci sono la “Gazzetta del Popolo”, il “Secolo XIX”, “La Stampa” e “Punto Sanremo”. Del quotidiano torinese è stato a lungo capo servizio della redazione sanremese, partecipando come inviato a ben 47 edizioni del Festival della Canzone Italia, un vero record. E’ stato anche scrittore, pubblicando tra gli altri il libro “Il sommergibile che non si è arreso”, un romanzo storico che narra di un immaginario battello italiano, con un equipaggio ribelle che non volle sottomettersi al verdetto della II Guerra Mondiale.

Oggi alle esequie, dentro e fuori la basilica di San Siro, c’erano tanti giornalisti suoi ex colleghi e non, amministratori locali e molti che lo conoscevano e lo stimavano come uomo e come cronista. Ad amici e familiari vanno le più sentite condoglianze dalla redazione di Riviera24