Turisti russi a Pieve di Teco con l’associazione Liguria Russia

Pieve di Teco. Tornano turisti dalla Federazione Russa. L’associazione Liguria Russia per i suoi soci ed amici, ha organizzato ieri una visita nella Valle Arroscia portando in giro per la vallata un piccolo, ma entusiasta gruppo di cittadini russi a scoprire la tradizione enogastronomica ligure.

La gita à iniziata tra i caratteristici portici di Pieve di Teco con la visita delle botteghe tipiche, per poi spostarsi presso la ditta Belgrano in Pieve di Teco, tutti i segreti sono stati portati alla conoscenza dal signor Belgrano conoscitore esimio della tradizione gastronomica ligure, ove i turisti hanno potuto assaggiarne la produzione.

La scampagnata domenicale è poi proseguita in direzione di Rezzo borgo medioevale dove e’ proseguito in un magnifico pranzo in terrazza, e poi via a visitare i segreti di Rezzo ed il suo castello anticamente della Famiglia Clavesana, i legami tra i popoli attraverso la reciproca conoscenza e scambio culturale ed artistico