Sanremo. Traffico interrotto sull’Aurelia, in via Mazzini, per un albero crollato sulla carreggiata a causa delle forti raffiche di vento. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che stanno lavorando per rimuovere fronde, rami e tronco della pianta e mettere in sicurezza l’area.

Il tratto di via Mazzini compreso tra Bussana e San Martino è al momento aperto, a senso unico alternato, solo agli scooter che non possono utilizzare l’Aurelia bis.