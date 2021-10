Trieste chiama, Sanremo risponde. Questo pomeriggio verso le 17 una trentina di manifestanti “no green pass” si sono ritrovati in piazza Colombo. Gli attivisti, contrari all’obbligo del certificato verde sui luoghi di lavoro, hanno risposto all’appello proveniente dal capoluogo del Friuli organizzando un’assemblea spontanea.

L’appello alla mobilitazione era scattato per decine di città italiane, compresa Imperia. “Solidarietà ai resistenti di Trieste” dicono a gran voce i manifestanti che hanno scandito cori, sventolando la bandiera italiana. Questa mattina la polizia era intervenuta con idranti e lacrimogeni per smuovere il blocco al Varco 4 dello scalo commerciale triestino, simbolo dello sciopero proclamato a livello nazionale per contrastare l’entrata in vigore dell’obbligo del green pass per i lavoratori pubblici e privati.