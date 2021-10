Tre atleti dell’Ok Club Imperia ai campionati italiani under 18

Imperia. Pala FIJLKAM Lido di Castel Fusano, s Roma, è il Centro Olimpico Nazionale che ha ospitato i primi Campionati Italiani post pandemia con l’augurio da parte di tutti che le attività sportive possano riprendere senza altre interruzioni. Il campionato è quello che vede impegnati i migliori atleti Cadetti (under 18) provenienti dalle fasi di qualificazione regionale svolte in tutta Italia. L’Ok Club Imperia rappresenta la città con tre ottimi agonisti, Saglietto Nicola nella categoria fino a 50 kg, Galletta Federico nei 60 kg e Giromini Filippo nei 73 kg.

Le competizioni iniziano con Federico qualificatosi al primo posto in regione ed alla sua prima esperienza nazionale. Federico è un atleta forte e preparato ma l’emozione gli gioca un brutto scherzo e non riesce ad esprimersi in un incontro che lo ha visto competere con un forte atleta siciliano. A fine mattinata sale sul tatami Nicola, fin da subito la determinazione e l’impegno non lasciano spazio all’emozione, concentrato ed ottimamente preparato Nicola scala la classifica disputando cinque incontri tutti con atleti di altissima caratura. La classifica finale vede Nicola posizionarsi al settimo posto di una categoria veramente molto combattuta.

Nel tardo pomeriggio inizia la gara di Filippo nella difficile categoria al limite dei 73 kg, l’atleta dell’Ok Club si scontra da subito con un forte judoka torinese che subisce i continui e potenti attacchi di Filippo che esce vittorioso dal primo incontro. Un calo di attenzione al secondo incontro segna la fine della gara per Filippo, anche lui al primo appuntamento nazionale, che porta a casa un’importante esperienza per il suo futuro da atleta.