Tre atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia al "Trofeo delle Regioni a squadre 2021" - Riviera24

Taggia. Domenica 24 ottobre avrà luogo a Riccione un importante trofeo di Ju jitsu, denominato “Trofeo delle Regioni a squadre 2021”, al quale il Comitato Regionale Ligure Fijlkam settore judo parteciperà con ben tre squadre di Rappresentativa Regionale. A far parte delle squadre sono stati convocati tre atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.: Maya Benvenuto, classe cadetta, Andrea Razzani e Diego Secchi classe Seniores. Ad accompagnarli, gli insegnanti tecnici Andrea Molinari e Manuela Ferrigno.

«Il Maestro Andrea Molinari svolgerà, in gruppo con altri due tecnici regionali, la funzione di coach delle squadre regionali. Finalmente è ripresa la possibilità di competere in presenza, cosa che è mancata tanto agli atleti durante il periodo di chiusura per Covid-19, e quindi ora sono tutti ansiosi di gareggiare e figurare bene. L’attività in palestra continua costantemente, sia dal lato agonistico che amatoriale, coinvolgendo atleti delle classi Esordienti, Cadetti, Juniores, Seniores ed Amatori» – fa sapere il Judo Club Sakura Arma di Taggia.