“Tra Tenco e Cittá”, otto fumettisti doc per portare la canzone d’autore nelle vetrine matuziane

Sanremo. In occasione della prestigiosa rassegna musicale Premio Tenco, in programma a Sanremo dal 20 al 24 ottobre, la Confcommercio sarà fra i protagonisti, attraverso le vetrine degli esercenti sanremesi. In virtù di un accordo di collaborazione pluriennale tra la Confcommercio e il Club Tenco, Confcommercio in collaborazione con l’Azienda Speciale della Camera di

Commercio Riviere di Liguria e il Club Tenco organizzano quest’anno la prima edizione de: “Tra Tenco e Città’’.

Il Club Tenco curerà la direzione artistica dell’evento che sarà di ulteriore richiamo per i flussi turistici e che coinvolgerà l’intera cittadinanza. Per questo primo anno saranno protagonisti i vignettisti che vedranno le loro opere esposte nelle vetrine e negli esercizi della città. I vignettisti coinvolti sono Sergio Staino, Cinzia Leone, Larry Camarda, Milo Manara, Davide Toffolo, Danilo Paparelli, Altan e Silver.

Tra Tenco e Città

Le vignette riguardano soggetti che richiamano la rassegna musicale Premio Tenco. Ne sono state stampate 150 copie da esporre nelle altrettante attività che aderiscono all’iniziativa. Inoltre, gli esercenti avranno a disposizione 5 mila riproduzioni delle vignette su cartolina, da omaggiare alla propria clientela. L’esposizione avverrà dal 19 al 31 ottobre, periodo durante il quale si potranno quindi ammirare le opere autografate e ricevere gratuitamente una raffigurazione in miniatura del soggetto esposto. Spiega Andrea Di Baldassarre, presidente cittadino di Confcommercio Sanremo: «Si tratta di un’iniziativa propedeutica a un programma triennale, dal 2022 al 2024, che sarà integrato da azioni promozionali, incentrate sulle eccellenze della città di Sanremo, volte a valorizzare, tramite l’arte, le strutture commerciali, l’ospitalità alberghiera e della ristorazione, al fine di promuovere i flussi turistici, creando pacchetti vacanza».