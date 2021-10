Tornano a Taggia i corsi di italiano per straniere, tra le iscritte donne afgane

Taggia. Buone notizie per le donne straniere stabilmente residenti sul territorio comunale tabiese. Ritornano, dopo lo stop forzato causo pandemia, i corsi italiani tenuti dai volontari dell’associazione “Casa Africa“. Le lezioni si tengono negli spazi del centro ricreativo per anziani, concesso dal Comune, in via San Francesco 3 ad Arma.

I corsi svolgono martedì e giovedì mattina, prevedono due livelli: di base e avanzato. I cattedra l’insegnante di italiano Amelia Narciso e per la mediazione linguistica la presidente di Casa Africa, Nadia Chikhaoui.

Uno spazio giochi è stato allestito nei locali della scuola per i bambini delle allieve. Sono già più di quaranta le allieve iscritte provenienti da vari paesi, tra cui Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto, Albania, Turchia, Afghanistan.