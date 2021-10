Thomas Fontò porta alla Sanremo Boxe il titolo di campione italiano - Riviera24

Sanremo. Doppia festa ieri alla Sanremo Boxe per il ritorno a casa di Thomas Fontò, laureatosi nuovo campione italiano di pugilato della categoria junior 52 kg, e per la conclusione dei lavori di ristrutturazione straordinaria che l’associazione con sede in strada al Solaro (zona campo ippico) ha portato avanti grazie ai contributi dei soci.

Le fasi finali dei campionati italiani si sono tenute sabato e domenica a Roccaforte Mondovì (CN). Accompagnato dall’allenatore Matteo Calvini e da papà Tony, il neo campione italiano ha sconfitto ai punti lo sfidante Pietro Allegretta di Mercianise (Caserta). A congratularsi con la giovane promessa per il risultato ottenuto sono stati in primis il direttore sportivo della Sanremo Boxe Daniele Ventimiglia (ex pugile per passione, avvocato e consigliere comunale), il presidente Paolo Giannone e il preparatore atletico Dennis Giusto.

Fontà arriva al titolo italiano dopo aver conquistato ad aprile l’oro nel torneo Alberto Mura di Roseto degli Abruzzi. La sua carriera nella società sportiva matuziana è iniziata a soli 6 anni. Nel 2020 la Federazione Pugilistica Italiana lo aveva incluso tra i migliori 58 a livello nazionale.

(Nel video l’intervista a Thomas Fontò)