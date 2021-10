Terza laurea magistrale per la dottoressa Monica Bock

Imperia. Il 13 ottobre la dottoressa Monica Bock, medico chirurgo specialista in Chirurgia D’Urgenza, dopo la laurea magistrale in Giurisprudenza, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze politiche, indirizzo Relazioni Internazionali, con il massimo dei voti, discutendo la tesi dal titolo “Politiche in condizioni di crisi: il policy design nelle emergenze sanitarie”.

Parenti e amici si congratulano con Monica.