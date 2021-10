Tentano di rubare dalle palme del parco Marsaglia, coppia di ladri-giardinieri fermata dalla Municipale

Sanremo. Tentano di rubare i frutti delle palme del parco Marsaglia, coppia di ladri-giardinieri colta sul fatto dalla Municipale. E’ quanto accaduto mercoledì scorso, verso le 12, quando gli agenti del comando di via Giusti sono intervenuti a seguito di una segnalazione raccolta dalla centrale operativa. Una segnalazione circa la presenza sospetta, stante la ricorrenza della giornata festiva del Santo Patrono, di alcune persone intente a tagliare rami di palme nel parco comunale conosciuto come “Parco Marsaglia”, di corso Imperatrice.

Inviata sul posto la pattuglia, i vigili hanno scovato due persone colte a tagliare foglie di “palma blu” ricche di frutti. Dall’ identificazione è emerso che si trattava di un italiano di 67 anni ed un cittadino albanese di 46 residenti nella nostra provincia. Nessuno dei due è riuscito sul momento a fornire spiegazioni plausibili circa la propria presenza con attrezzi da giardinaggio professionali all’interno dei giardini pubblici, non essendo in grado di esibire neanche eventuali autorizzazioni per l’attività di potatura.

E’ noto infatti, che sia le foglie che i frutti della palma, venendo utilizzati per composizioni floreali in occasione delle festività, hanno valore economico e consentono a chi li preleva di rivenderle sul mercato ai soggetti che producono gli elementi decorativi. Da una ispezione del vano posteriore del mezzo utilizzato, un furgone bianco si notavano diverse foglie di palma già recise (9 foglie della lunghezza di 3 metri circa con annessi frutti), insieme a vari attrezzi da lavoro utilizzati per il taglio, precisamente 6 oggetti di diversa tipologia (forbici da potare con prolunghe segacci di tipo professionale). Accompagnati in comando, la polizia municipale ha posto sotto sequestro sia le fronde tagliate che gli attrezzi rinvenuti nella disponibilità degli indagati ed utilizzati per l’attività delittuosa.

Le fronde di palma rinvenute, stante l’impossibilità di concederle a soggetti privi di finalità di lucro e vista la loro deperibilità, sono state affidate all’azienda Amaie Energia per la distruzione e lo smaltimento. Le due persone trovate illecitamente a tagliare all’interno di un parco pubblico, con attrezzi professionali, rami e frutti di palma al fine di ricavarne un profitto, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per furto aggravato.