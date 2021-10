Tennis, Jannik Sinner vince l’European Open

Bordighera. Jannik Sinner vince l’European Open, il torneo Atp 250 di Anversa svoltosi in Belgio dal 18 al 24 ottobre.

Il tennista che si allena a Bordighera, dopo aver partecipato all‘Indian Wells Masters, andato in scena dal 7 al 17 ottobre in California, dove era riuscito a sconfiggere John Millman in due set per 6-2 6-2, aveva passato il turno a tavolino contro John Isner ma alla fine ha ceduto agli ottavi di finale contro Taylor Fritz in due set per 4-6 3-6, si è reso protagonista di una nuova impresa: è riuscito a conquistare il torneo di Anversa diventando il più giovane vincitore nella storia dell’European Open.

Il giovane tennista ha battuto subito Lorenzo Musetti agli ottavi di finale in due set per 7-5 6-2, poi ha sconfitto ai quarti di finale Arthur Rinderknech in due set per 6-4 6-2, in semifinale ha invece superato Lloyd Harris in due set per 6-2 6-2 e, infine, in un’ora e un quarto di gioco ha messo ko Diego Sebastián Schwartzman in due set per 6-2 6-2 nella finale di singolare maschile tenutasi ieri.

«Grazie Anversa, mi è piaciuta questa settimana, forza!! Ora Vienna». Con queste parole Sinner commenta sui social la sua vittoria che gli permette di salire all’11ª posizione della classifica mondiale Atp. È il quarto titolo che il giovane tennista italiano conquista quest’anno dopo il Sofia Open, il Great Ocean Road Open e il Citi Open.

(Foto da Instagram di Jannik Sinner)