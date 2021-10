Tennis, Jannik Sinner vince il Sofia Open

Bordighera. Jannik Sinner vince il Sofia Open, andato in scena in Bulgaria dal 27 settembre al 3 ottobre. E’ la seconda volta di seguito che conquista il titolo.

Il tennista che si allena a Bordighera il 30 settembre ha battuto agli ottavi di finale Egor Gerasimov in due set per 6-2 7(7)-6(3), poi il 1 ottobre ha sconfitto, ai quarti di finale, James Duckworth in due set per 7(7)-6(4) 6-4 e il 2 ottobre, in semifinale, ha superato Filip Krajinović in due set per 6-3 7-5. Infine il 3 ottobre nella finale del torneo dell’Atp Tour 250 si è imposto su Gaël Monfils in due set per 6-3 6-4 dopo 79 minuti di gioco.

«Grazie a tutti per il supporto in questa settimana e grazie al Sofia Open Tennis per questo bellissimo evento. Ora Indian Wells». Con queste parole Sinner commenta sui social la sua vittoria, che ha aumentato le sue possibilità di qualificazione per le Nitto Atp Finals, che si terranno al Pala Alpitour di Torino dal 14 al 21 novembre. È il terzo titolo a livello di tour che il giovane tennista italiano ha vinto quest’anno: ha infatti alzato il trofeo al Great Ocean Road Open, prima di conquistare la corona al Citi Open.

(Foto da Instagram di Jannik Sinner)