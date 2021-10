Tennis, il sanremese Mager batte Fucsovics

Sanremo. Gianluca Mager ha battuto Márton Fucsovics nel primo turno dell’Atp Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 7 al 17 ottobre in California.

Negli Stati Uniti d’America il tennista di Sanremo si è imposto in rimonta, ai 64esimi di finale del singolare maschile dell’Indian Wells Masters, sull’ungherese. Dopo aver perso il primo set alla fine Mager riesce a sconfiggere l’avversario in tre set per 1-6 6-3 6-2 dopo un’ora e 41 minuti di gioco.

Il prossimo avversario del sanremese sul campo dell’Indian Wells Tennis Garden sarà il francese Gaël Monfils.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)