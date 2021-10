Sanremo. Tavoli verdi fermi al pomeriggio a partire dal 2 di novembre. Si è tenuto questa mattina a Palazzo Bellevue un vertice, chiesto dai sindacati, a cui hanno partecipato il sindaco Alberto Biancheri, il presidente del Cda della Casinò Spa Adriano Battistotti e l’assessore alle Società Partecipate Massimo Rossano,

Oggetto del contendere, la decisione di chiudere le sale dei giochi tradizionali al pomeriggio dal lunedì al giovedì che, secondo Cgil, Cisl e Uil, è del tutto «irragionevole». Per i sindacati aprire i giochi lavorati dopo le 19 avrà come uniche conseguenze la perdita di incassi e l’esubero di personale legato all’indotto. Dati alla mano, a riprova di quanto sostenuto, che sono stati forniti al primo cittadino dai segretari territoriali Milena Speranza (Fisascat-Cisl), Valerio Nurra (Slc-Cgil), Enzo Cioffi (Uil-Com) e Massimiliano Moroni (Ugl-terziario) [vedi video], ma che vengono contestati dal management del Casinò, secondo cui i costi di produzione relativi alle fasce orarie da abolire superano i corrispettivi guadagni. Insomma: tenere aperto il pomeriggio in settimana non conviene.

A preoccupare i croupier è anche la potenziale perdita delle mance. Un tesoretto che concorre in misura considerevole alla formazione del loro stipendio. Somme che in parte vengono spartite con il Comune. Anche se le posizioni tra sindacati e Cda rimangono distanti, il sindaco Biancheri ha cercato di riavvicinarle promettendo un prossimo incontro, da tenersi prima del 2 novembre, in cui i lavoratori avranno occasione di confrontarsi nuovamente con i vertici del Casinò e fare il punto sulle azioni da intraprendere.