Targhe estere, Parodi (Fai Frontalieri): «Presentato emendamento per sanare situazione» - Riviera24

Ventimiglia. «E’ stato presentato un emendamento che mira a sanare la situazione dei frontalieri alla guida di veicoli aziendali. In questi anni ci siamo visti penalizzati da una legge assurda che risale al “decreto sicurezza Salvini”. In pratica non potevamo più guidare, in Italia, mezzi targati stranieri neanche per lavoro». Lo ha annunciato il segretario dell’associazione Fai Frontalieri Intemelii Roberto Parodi.

A causa del cosiddetto “decreto Salvini”, ricorda Parodi «abbiamo subito sanzioni e sequestri dei veicoli e soprattutto perdita di posti di lavoro». «In accordo con l’onorevole Manuela Gagliardi (Cambiamo) – spiega – E’ stato presentato un emendamento, a sua prima firma, che mira a sanare questa assurdità. Nei prossimi giorni sarà discussa in commissione e siamo ottimisti in un parere favorevole».