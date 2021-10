Taggia. Il comune finisce citato in tribunale per una causa risarcitoria. A chiedere denari all’ente è una donna che, il 10 luglio dell’anno scorso, mentre stava percorrendo a piedi via Boselli è inciampata in una buca ferendosi.

Prima autonomamente, poi con l’assistenza di un avvocato si è fatta avanti reclamando un risarcimento dall’ente per le lesioni subite. La cifra che ha quantificato è pari a 15.000 euro.