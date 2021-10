Taggia, ospedale unico. Pubblicato il primo avviso per i procedimenti agli espropri - Riviera24

Taggia. Come comunicato nella sezione “avvisi pubblici” del comune di Taggia, iniziano i procedimenti relativi agli espropri per la realizzazione del nuovo ospedale unico provinciale. Per la costruzione della struttura, che sarà realizzata a nord della stazione ferroviaria di Taggia, è previsto l’intervento di esproprio di alcune aree, mediante adozione della variante urbanistica.

Se da una parte l’Asl Imperiese ha individuato i terreni su cui far sorgere la struttura, circa 110 mila metri quadrati, l’ufficio patrimonio del comune ha reso noto che i proprietari dei terreni in questione avranno 30 giorni di tempo dalla pubblicazione dell’avviso, quindi dal 21 ottobre, per presentare le proprie osservazioni.

La pubblicazione dell’avviso rappresenta il primo di una lunga serie di interventi che porterà ad un’opera di 225 milioni di Euro.