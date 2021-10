Da questa mattina la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo ha tre nuovi Diaconi: Ernesto Alberti, Gabriele Bodda e Giorgio Bigazzi. Presso la basilica della Madonna Miracolosa in Taggia è infatti avvenuta l’ordinazione diaconale dei tre allievi del seminario vescovile alla presenza di Monsignor Antonio Suetta.

“Il Diacono è un prezioso riferimento per il servizio a cui oggi, questi fratelli, vengono consacrati. Diacono significa servitore e ministro: non in senso generico e vago ma in ordine alla chiesa di Cristo e alla sua missione. Sono inviati al popolo fedele per essere guide, dispensatori dei beni della grazia, testimoni della verità e custodi della vita Cristiana” così si è espresso il Vescovo Suetta durante la funzione religiosa.

di 17 Galleria fotografica Ordinazione diaconale alla chiesa della Madonna miracolosa di Taggia









L’ordinazione diaconale è l’ultimo passaggio prima dell’ordinazione sacerdotale: “diaconia” in greco vuol dire servizio e anticamente i diaconi erano coloro che si dedicavano ai poveri per dare ai preti la possibilità di predicare il Vangelo in modo più intenso. Essere diacono oggi, in una chiesa che annuncia il servizio ai poveri, soprattutto nelle parole di Papa Francesco, assume quindi un significato ancora più importante.