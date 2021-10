Taggia. Domani, sabato 23 ottobre, il gruppo “Italexit con Paragone Imperia” a partire dalle ore 21.00 organizza una fiaccolata statica in piazza Chierotti.

«Un’idea nata per dare un pò di luce a questo momento particolarmente buio. Staremo in silenzio, non è previsto alcun comizio e il tutto verrà fatto nella maniera più semplice e pacifica. Chi vorrà potrà sedersi o stare in piedi portando una candela o un lumino» commenta Simona Marazzi di Italexit.