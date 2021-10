Taggia Calcio, i risultati del settore giovanile - Riviera24

Taggia. Nel fine settimana sono scese in campo le squadre del settore giovanile del Taggia Calcio.

Esordio positivo per gli under 14, che hanno vinto contro il Ventimiglia Calcio, e gli under 15, che hanno sconfitto Golfo Dianese. Inizio negativo invece per gli under 16 che domenica hanno perso contro la Sanremese.

Come sono andate le gare del Taggia Argentina:

Under 15: Golfo Dianese – Taggia Argentina 0-5

Under 14: Taggia Argentina – Ventimiglia calcio 5-2

Under 16: Sanremese – Taggia Argentina 3- 0.