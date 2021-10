Taggia, al centro del consiglio comunale le problematiche del ponte di Meozu

Taggia. E’ stato convocato oggi il consiglio comunale a Taggia. All’ordine del giorno anche la mozione del consigliere Roberto Orengo sul ponte di Meozu dove si chiede un passaggio pedonale, la ricostruzione della strada e la cancellazione delle imposte comunali sulla zona «Sono tornato sulla questione per andare a risottolineare le probelamatiche che chi abita in quella zona o ci lavora, deve a distanza di un anno subire. Conosco la zona e so cosa devono fare per andare da una parte all’altra. Ho presentato la mozione per chiedere una soluzione a tutto il consiglio comunale per un passaggio comunale, che sia anche provvissorio, per la costruzione di una strada che possa arrivare nelle zone in questione. Richiedo anche la cancellazione delle imposte perchè mi sembra un esempio di vicinanza per quello che si può fare nell’immediato per andare inconto ai bisogni di chi vive questo disagio. Quello che chiedo è un ritorno all’impegno preso il 4 dicembre scorso, affinchè non cada nel dimenticatoio».

«Le idee chiare ci sono e ci sono state da parte dell’amministrazione, non è un anno passato invano e la situazione del ponte si è posta ad un livello di complessità particolare. Se errori ci sono stati è stato voler insistere nella fase successiva al crollo del ponte a volerlo ricostruire. Quello era il primo desiderio ma abbiamo purtroppo sbattuto contro la norma. Ci siamo dovuti orientare su scelte idonee dal punto di vista tecnico ed economico. La stessa problematica viene scontata anche per la passerella pedonale: per questo ci siamo orientati verso il discorso della strada e passi ne sono stati fatti molti in questo senso. Meriterà aprire un confronto con opposizione e cittadini perchè la passserella andrebbe fortemente a pregiudicare tutta l’area. Il tema delle auto abbandonate è altresì importante, possiamo muoverci o con un autogru o su elicotteri militari ma il tema è veramente complesso. Il ponte è stato costruito dove non era idoneo, oggi rifarlo risulta estremamente oneroso. Per quanto riguarda l’esenzione delle imposte siamo aperti ma non è questo che risolve la situazione. Certe cose non sono leggitimamente ottenibili» così il sindaco Mario Conio risponde alla mozione.

Il consigliere Chiara Cerri ha sottolineato come sia nata la possibilità di finanziamento di un recente bando della Regione Liguria e che la variazione di bilancio presente all’ordine del giorno, riguarda proprio la costruzione di un ponte tibetano.

Presente in consiglio, fra il pubblico, anche una delegazione di persone che abitano e lavorano nella zona del ponte. Il sindaco Conio ha quindi proposto di apire una commissione, che coinvolga i cittadini e l’opposizione.