Strategie di investimento: consigli e suggerimenti per fare day trading oggi

Il mondo del trading online è in continua evoluzione: ogni giorno potrebbe essere quello buono per l’esplosione di un nuovo titolo, di una criptovaluta sconosciuta, ma anche di un mercato finanziario o di un broker caratterizzati da condizioni uniche nel loro genere. Lo stesso discorso vale per le strategie e le tecniche di investimento. Come è facile immaginare infatti, un trader deve necessariamente stare al passo con i tempi: deve

conoscere le ultime evoluzioni del mondo finanziario e, proprio in base a queste ultime, deve essere in grado di modificare il proprio piano operativo in maniera tale da ottimizzare i guadagni e ridurre al minimo i rischi.

Proprio in tal senso, va sottolineato come, in questo momento storico, esistano particolari strategie che stanno riscontrando un successo unanime tra i trader, a prescindere dal loro budget e/o dal loro livello di esperienza. È il caso, ad esempio, del cosiddetto “day trading”, ovvero una strategia di trading giornaliera che si basa sull’apertura e sulla chiusura di diverse posizioni in Borsa nell’arco delle 24 ore e che, se utilizzata in maniera corretta, consente di ottenere risultati davvero interessanti.

Cosa vuol dire fare trading

Lo scopo di chi sceglie di avvicinarsi al trading online, è quello di incrementare i propri guadagni mediante la negoziazione di asset finanziari. La parola “asset” vale dunque tanto per le azioni quanto per le obbligazioni, tanto per valute e criptovalute, quanto per materie prime e strumenti finanziari vari ed eventuali.

Per centrare l’obiettivo di guadagno i trader devono sfruttare la cosiddetta “volatilità” degli asset: in finanza infatti il prezzo di un bene è quasi sempre variabile o, per l’appunto, volatile. Ciò vuol dire che il prezzo di un titolo può scendere o salire a seconda dei fattori e delle condizioni più diverse. Un investitore deve dunque interpretare questi fattori al meglio, in modo tale da comprare quando il prezzo è basso e rivendere quando il prezzo sale, in maniera tale da ottenere un profitto.

Strategie di investimento e day trading

Al di là dei principi fondamentali di cui sopra, ogni trader sceglie il modo migliore per muoversi all’interno dei mercati e, per farlo, deve gioco forza elaborare una strategia chiara. Una strategia di trading è un piano operativo: una specie di copione che guida l’investitore nella scelta degli asset da comprare e da vendere. Per sviluppare una strategia funzionale si parte innanzitutto dal proprio profilo, tenendo conto di fattori quali il budget di partenza, il livello di esperienza, gli obiettivi dichiarati e il tempo che si ha a disposizione per raggiungerli.

Ebbene, una strategia che, ad oggi, sta ottenendo grandissimo successo è il sopracitato “day trading” che, come detto, significa comprare e poi rivendere asset nel corso di una singola giornata. A ciò si aggiunga che una delle ragioni che attirano maggiormente gli investitori a seguire questa strategia è legata a due momenti specifici della giornata finanziaria: l’apertura e la chiusura delle Borse.

Questi infatti sono spesso i momenti più imprevedibili del mercato: quelli in cui la volatilità aumenta esponenzialmente e, di conseguenza, quelli durante i quali è possibile massimizzare i propri guadagni. Comprando di prima mattina, un trader ha la possibilità di seguire il sentiment di tutta la giornata, rivendendo non appena riterrà sia opportuno farlo. Allo stesso modo, vendendo poco prima della chiusura, si prova a sfruttare uno dei momenti

di massima liquidità.