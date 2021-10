Spuntano due nuovi autovelox fissi in provincia di Imperia: ecco dove sono

Imperia. Con provvedimento del Prefetto di Imperia è stato integrato l’elenco delle strade nelle quali è possibile installare autovelox fissi, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento del Codice della strada.

Su proposta degli organi di polizia competenti per territorio, sono due i tratti di strada individuati, tenuto conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano- altimetriche e di traffico, dell’impossibilità di fermare i veicoli senza recare pregiudizio alla circolazione, della fluidità del traffico ed altresì dell’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati:

S.S. “Aurelia bis”, al km 003+000, direzione Ovest, nel centro abitato del Comune di Sanremo e SS. n. 1 Aurelia- Via Madonna della Ruota al km. 679+300.

L’installazione di tali apparecchiature deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada mediante segnalazione con apposita cartellonistica e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel predetto decreto.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per gli agenti accertatori, di effettuare opportuni controlli, su tutte le strade della provincia, mediante il fermo dei veicoli, laddove ciò sia possibile, anche in termini di sicurezza per la circolazione, secondo le vigenti norme del Codice della strada.