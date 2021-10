Sportivisirinasce, al via la campagna per il ritorno alla pratica sportiva e motoria

Genova. Il Dipartimento per lo Sport, sulla base delle indagini realizzate negli ultimi mesi e degli scambi con il settore sportivo, ha realizzato una campagna integrata di comunicazione per il ritorno alla pratica sportiva e motoria, con l’obiettivo di rilanciarne il ruolo essenziale per il benessere fisico e psicologico e promuovere al contempo il ritorno in sicurezza ai luoghi propri dello sport (palestre, piscine, campi di atletica, stadi, ecc.).

Grazie alla disponibilità di due testimonial d’eccezione Vito Dell’Aquila e Carlotta Gilli, medaglie d’oro a Tokyo 2020, la campagna crea un continuum evocativo con le Olimpiadi e Paralimpiadi appena concluse, rafforzando il legame che esiste tra i massimi livelli sportivi e la pratica di base.

L’intera campagna è costruita intorno al claim #Sportivisirinasce e prevede la programmazione, già in onda dal 19 ottobre, sui canali RAI, TV e Radio, di uno spot istituzionale e la pubblicazione, nelle prossime settimane, di materiali video e statici per una campagna social.