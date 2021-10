Genova. Sono sette le nuove imprese della Liguria nate a seguito del Progetto Success.

Success, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Italia-Francia Marittimo 2014-2020, termina con questo risultato la sua attività. L’obiettivo del percorso era di aumentare le opportunità di lavoro attraverso la creazione di nuove realtà imprenditoriali grazie ad una rete transfrontaliera di servizi di assistenza e di coaching nei territori coinvolti nella cooperazione dell’Alto Mediterraneo.

I settori e filiere di riferimento considerati sono stati: la nautica e cantieristica navale, il turismo innovativo e sostenibile, le biotecnologie blu e verdi, le energie rinnovabili blu e verdi. I partecipanti selezionati nell’ambito del progetto, dopo il percorso collettivo, hanno beneficiato dell’erogazione gratuita di servizi specialistici strategici per la creazione di nuove realtà imprenditoriali e, nel periodo tra aprile e giugno 2021, di ulteriori 25 ore in “coaching individuale e personalizzato” coadiuvati e motivati da coach esperti di creazione di impresa.

Il risultato è di nuove realtà aziendali, attive nell’ambiti identificati dal progetto, che hanno anche ricevuto un premio per la creazione d’impresa fino ad un massimo di 7.000 euro. I beneficiari sono: Erika Brunelli del Pollaio Aperto (Cooperativa di comunità multiservizi), Gabriele Morrone di Vimana Energy (noleggio mobilità elettrica), Emanuele Guglielmi di Ligurian Life (agenzia turistica focalizzata sulla Liguria di Ponente e distretto Alpi Marittime francese), Cristian Bianchi de La Traccia Blu (escursioni in Kayak – Trekking – Outdoor e Educazione Ambientale ), Susanna Tessarini e Barbara Di Massa di Lavanda 360° (azienda riciclo innovativo degli scarti di lavorazione della lavanda), Fulvio Saccani di 3DC Soc.Coop. (Laboratorio di stampa, commercializzazione e assistenza tecnica stampanti 3D), Thomas Masi di Tendù Experience (agricampeggio in uliveto).