Sofia Open, il sanremese Mager cede ai quarti di finale

Sanremo. Finisce ai quarti di finale l’avventura di Gianluca Mager al Sofia Open, andato in scena in Bulgaria dal 27 settembre al 3 ottobre.

Il tennista di Sanremo, il 27 settembre, ai sedicesimi di finale del torneo di Sofia ha battuto in due set per 6-3 6-2 Adrian Mannarino, successivamente, il 29 settembre, ha superato agli ottavi di finale Miomir Kecmanović in due set per 7(7)-6(3) 6-3 ma alla fine ha ceduto a Gaël Monfils ai quarti di finale in due set per 2-6 2-6 dopo 50 minuti di gioco.

Si conclude così l’impresa del sanremese al torneo dell’Atp Tour 250 che si è disputato sui campi in cemento indoor all’interno dell’Arena Armeec.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)