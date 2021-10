SMARTcup Liguria 2021, al via la finale

Genova. 7 progetti selezionati tra i 20 finalisti di SMARTcup Liguria 2021 si racconteranno martedì 26 ottobre alle 16 per aggiudicarsi il podio della Business Plan Competition regionale che sostiene e premia i migliori progetti di impresa innovativa della nostra regione, nell’ambito del PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione.

La competizione si aprirà con i saluti del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e di Lorenzo Cuocolo, presidente di FILSE, la Finanziaria di Regione Liguria che da 9 anni organizza l’evento, con la partecipazione dell’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti, che premierà i vincitori. L’evento si svolgerà presso FILSE BIC – Incubatore di Imprese di Genova e sarà condotto da Maria Nives Riggio, vice direttore di FILSE con la partecipazione di Francesco Caso (dirigente Regione Liguria) ed Ivan Pitto (presidente Liguria International) e vedrà i 7 aspiranti imprenditori raccontare in brevi pitch il loro progetto d’impresa innovativa nei settori Life Sciences – MedTech, ICT, Cleantech & Energy, Industrial, davanti ad una giuria di imprenditori, professionisti e accademici.

L’evento si svolgerà in forma ibrida, con i giurati e i proponenti presenti sia in sala al BIC sia in collegamento diretto su Zoom. Tutti gli interessati al mondo delle start up e dell’innovazione potranno partecipare collegandosi in diretta streaming sulla pagina Facebook FILSE BIC

«Abbiamo visto crescere questi progetti durante l’Academy e superare le 3 selezioni previste dal percorso di formazione. L’auspicio è che queste nuove startup trovino il loro spazio sul mercato, sostenendo l’innovazione della nostra regione», afferma il presidente di FI.L.S.E. Lorenzo Cuocolo.

In palio 4 biglietti come testimonial della Liguria al PNI – Premio Nazionale dell’Innovazione 2021 che si terrà il 30 novembre ed il 3 dicembre a Roma sei mesi di incubazione gratuita presso gli incubatori di impresa di FI.L.S.E., percorsi di internazionalizzazione promossi da Liguria International e da INNOEU – la piattaforma di connessione tra le start up europee ed investitori asiatici, oltre a numerosi premi messi a disposizione dai partner dell’iniziativa per supportare le start up in fase d’avvio.

Il programma