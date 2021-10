Sindrome di Guillain-Barré dopo il vaccino, dimesso dall'ospedale di Imperia il 18enne sanremese Riccardo - Riviera24

Sanremo. É stato dimesso ieri dall’ospedale di Imperia Riccardo Ventre, diciottenne sanremese, soccorritore di Ponente Emergenza, a cui è stata diagnostica la sindrome di Guillain-Barré quindici giorni dopo essersi sottoposto alla prima dose di vaccino Pfizer anti Covid.

«Grazie, grazie di tutto a tutti, vi voglio un mondo di bene, grazie per essermi stati vicino nel momento del bisogno, non smetterò mai di ringraziarvi – ha scritto il giovane su Facebook, dopo essere stato ricoverato presso il reparto di Neurologia per 16 giorni – . Grazie a voi che mi avete dato la forza sono riuscito ad rialzarmi. Ne avrò ancora un pochettino per tornare come prima al 100%, grazie a tutti veramente».

«Cuore mio è come se ti avessi partorito per la seconda volta. Finalmente a casa», sono state le parole di mamma Katia per annunciare la lieta notizia.