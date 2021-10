Imperia. Stop per Luca Di Lauri dell’Imperia calcio.

E’ la decisione del giudice sportivo dopo gli incontri della 4^ giornata del girone A del campionato di serie D, giocati mercoledì 6 ottobre.

Il calciatore neroazzurro è stato squalificato per una gara effettiva per doppia ammonizione, non potrà perciò scendere in campo oggi pomeriggio nella trasferta di Asti.