Serie D, Sanremese-Casale: ingresso con Green pass

Sanremo. Dopo la sconfitta in Valle d’Aosta i biancoazzurri hanno già ripreso gli allenamenti in vista della partita di mercoledì, valida per la quarta giornata di campionato di serie D. Al Comunale, nel primo turno infrasettimanale del torneo, arriva il Casale. Si gioca alle 15.

Posto unico in Gradinata 10 €, ridotto 8 €, gratis gli under 12. Ingresso con Green pass o tampone negativo effettuato entro le 48 ore.

I biglietti saranno disponibili in prevendita in segreteria martedì mattina dalle 10 alle 12 e di pomeriggio dalle 15 alle 18 e mercoledì mattina dalle 10 alle 12. I botteghini, invece, saranno aperti mercoledì dalle 13.30.