Serie D, il Pont Donnaz supera la Sanremese: prima sconfitta stagionale per i biancoazzurri

Sanremo. Trasferta ostica per i biancoazzurri che sono impegnati al Comunale di Montjovet contro una delle possibili favorite per la vittoria finale, il Pont Donnaz dell’ex Andrea Demontis. I valdostani sono reduci da una settimana delicata: dopo la sconfitta di Bra la dirigenza orange ha esonerato il tecnico Daidola e ha richiamato Roberto Cretaz, l’allenatore che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione. In casa biancoazzurra confermato l’undici che ha superato il Vado. Assenti ancora gli infortunati Maglione e Valagussa.

Pronti via e Gagliardi si rende subito pericoloso al 1’ con un tiro dal limite che sfiora il montante di pochissimo. Al 7’ Anastasia entra in area da sinistra e mette in mezzo un pallone interessante che Ferrari e Scalzi non riescono a scaraventare in rete, poi l’arbitro ferma il gioco. Al 18’ altra percussione di Anastasia a sinistra, palla per Ferrari, il tiro dell’attaccante si perde alto sopra la traversa. Il Pont Donnaz si fa vivo al 24’: Jeantet ha la meglio su Mikhaylovskiy e recupera palla, ma il suo tiro termina sul fondo.

La Sanremese è padrona del campo e continua ad attaccare, gli orange si difendono a pieno organico. Al 35’ angolo di Gagliardi, Scalzi si libera di due avversari con una finta e calcia forte in mezzo, Jeantet appostato sulla linea di porta libera. Al 38’ punizione dal limite di Scalzi, Pietropaolo para in due tempi con qualche difficoltà.

Al 44’ a sorpresa passano i padroni di casa: Demontis tira dal limite, Bohli respinge una prima volta, poi il portiere si ripete su una conclusione ravvicinata di Sterrantino, la palla rimane in area, irrompe lo stesso Demontis che stavolta non lascia scampo a Bohli e segna il classico gol dell’ex. Pont Donnaz – Sanremese 1-0.

Nella ripresa dopo un minuto ancora pericoloso il Pont Donnaz: tiro dal limite di Jeantet, Bohli vola e mette in angolo. Poi è solo Sanremese.

Al 48’ punizione di Scalzi dalla destra, colpo di testa di Mikhaylovskiy, palla sul palo! Che occasione! Al 54’ Scalzi va via in contropiede e mette in mezzo, Pietropaolo anticipa Ferrari in uscita bassa. Un minuto dopo prima sostituzione per la Sanremese: entra Vita, esce Anastasia. Al 66’ tiro di Vita da sinistra, Ferrari mette dentro, ma l’arbitro Esposito annulla per fuorigioco del centravanti matuziano.

Nel tentativo di riequilibrare le sorti del match mister Andreoletti opera altri due cambi: al 67’ Orefice rileva Gemignani; al 75’ Giacchino prende il posto di Larotonda.

Nel momento del massimo sforzo degli ospiti, all’82’, il Pont Donnaz trova il raddoppio: Sterrantino va via in contropiede, si presenta a tu per tu con Bohli, lo supera e poi eludendo anche Bregliano deposita il pallone nella rete sguarnita. Pont Donnaz – Sanremese 2-0!

All’83’ ci prova Ferrari di testa, para Pietropaolo. All’86’ entra anche Aita per Nouri. Al 91’ occasionissima per Ferrari davanti a Pietropaolo, il portiere respinge d’istinto e salva la propria porta.

L’ultima conclusione del match al 93’ di Gagliardi termina sul fondo. Finisce con la vittoria per 2-0 del Pont Donnaz che torna al successo e conquista tre punti che restituiscono ai valdostani un po’ di serenità dopo la settimana di passione. La Sanremese torna a casa con la prima sconfitta stagionale. Mercoledì si torna in campo nel turno infrasettimanale al Comunale con il Casale.

Fabrizio Prisco

IL TABELLINO

PONT DONNAZ: Pietropaolo, Florio (52’ Diagne), Gulli, Jeantet (75’ Spaviero), Demontis, Perez Moreno (92’ Rosa), Sterrantino (86’ Gille), Vesi, Reeb, D’Angelo, Mosti. A disposizione: Marenco, Ruatto, Vetri, Cestrone, Maingonnat. Allenatore Roberto Cretaz

SANREMESE: Bohli, Acquistapace, Bregliano, Mikhaylovskiy, Anastasia (55’ Vita), Ferrari, Gagliardi, Gemignani (67’ Orefice), Nouri (86’ Aita), Scalzi, Larotonda (75’ Giacchino). A disposizione: Malaguti, Fabbri, Foti, Pellicanò, Gatelli. Allenatore Matteo Andreoletti

ARBITRO: Carlo Esposito di Napoli

ASSISTENTI: Ivan A. Denisov di Bari, Roberto Lobene di San Benedetto del Tronto

RETI: 44’ Demontis, 82’ Sterrantino

NOTE: giornata ventosa, terreno in buone condizioni. Spettatori 200 circa, con rappresentanza ospite. Ammoniti Giacchino, Gulli e Aita. Angoli 4-2 per il Pont Donnaz. Recupero 1’ pt e 4’ st.