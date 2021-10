Serie D, finisce con un pareggio Asti – Imperia

Imperia. Dopo due sconfitte consecutive gli uomini di Paolo Cortellini vanno a caccia del riscatto al Censin Bosia di Asti. I padroni di casa sono reduci dalla super rimonta da tre punti con il Chieri, ex capolista. Finisce 1 a 1 con marcature nella ripresa. A Virdis in rete al 73′ risponde Castaldo all’88’.

La cronaca:

Primo tempo

1′ Iniziata al Censin Bosia

5′ Primo tiro dell’Imperia. Petti batte lungo per Grazhdani che stoppa di petto e si gira, palla larga

11′ Prima ammonizione della gara. Cassata scappa a Vespa su lancio di prima di Canovi, giallo

13′ Grande chance Asti. Vergnano imbecca Piana che si libera e calcia, palla a lato di poco con deviazione

24′ Batti e ribatti in area Imperia, alla fine calcia Picone centrale. Lacirignola blocca

26′ Ammonito Cassata, primo giallo per l’Imperia

28′ Ancora Picone. Si accentra e calcia, Mara respinge

30′ Picone in area per Vergnano che la mette bassa sul primo palo, deviazione della difesa con Lacirignola che si allunga ed evita l’autorete

31′ Petti ruba palla e prova il tiro, facile per il portiere di casa

35′ Asti che prova a fare la gara

41′ Fallo di Mara su Piana al limite dell’area. Ammonito il 5 neroazzurro. Nulla di fatto sul calcio piazzato

45′ Castaldo! Corner di Coppola, il 6 ospite svetta di testa, ma manda alto. Finisce così il primo tempo: 0 a 0

Secondo tempo

1′ Via alla ripresa senza cambi

4′ Ammonito Acosta, fallo tattico su Coppola

11′ Vergnano allarga in area per Trevisiol che calcia a rete centralmente, Lacirignola respinge con i pugni

15′ Bacherotti dentro, fuori Comiotto. Primo cambio per Cortellini

16′ Piana si gira e calcia, palla larga

18′ Escono Vespa e Acosta, entrano Toma e Virdis. Primi cambi anche per l’Asti

25′ Venti più recupero al termine, partita con lo stesso canovaccio del primo tempo. Picone prova da fuori, Lacirignola blocca in due tempi

28′ Gol dell’Asti. Virdis da centro area punisce l’Imperia dopo una bella trama sulla sinistra della squadra di casa. 1 a 0

31′ Fuori Picone dentro Plado, terzo cambio per l’Asti

32′ Ammonito Rosset

34′ Reazione Imperia. Palla tesa mesa dentro da Cassata, brivido. Poi Giglio serve Canovi che calcia deviato

38′ Fuori Grazhdani, dentro De Simone

42′ Occasione Imperia. De Simone stoppa per Giglio che calcia a rete, Brustolin in presa sulla linea di porta

43′ Gooool! Il pareggio dell’Imperia. Gol di Castaldo su calcio di punizione battuto da Coppola

44′ Giallo proprio a Castaldo

45′ Tre di recupero

48′ Finisce così. 1 a 1 al Censin Bosia. A Virdis risponde Castaldo nel finale

Il tabellino:

Asti 1 – Imperia 1

Marcatori: 73′ Virdis, 88′ Castaldo

Ammoniti: 1′ Vespa (A), 26′ Cassata, 41′ Mara, 49′ Acosta (A), 77′ Rosset (A), 89′ Castaldo

Le formazioni:

Asti: Brustolin, Vespa (63′ Toma), Rosset, Taddei, Legal, Ciletta, Vergnano, Acosta (63′ Virdis), Trevisiol, Picone (76′ Plado), Piana. A disposizione: Zeggio, Toma, Plado, Lanfranco, Venneri, Binello, Virdis, Pezziardi, Simonelli. Allenatore: Montanarelli.

Imperia: Lacirignola, Carletti, Mara, Castaldo, Petti, Canovi, Giglio, Coppola, Comiotto (60′ Bacherotti), Cassata, Grazhdani (83′ De Simone). A disposizione: Bova, Gabriele, Fazio, Fatnassi, Kacellari, Giardiello, Tallevi, De Simone. Allenatore: Cortellini.

Arbitro: Riccardo Fichera

Assistenti: Ionut Eusebiu Nechit e Bruno Galigani.